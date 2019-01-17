Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL
RACCORDO VERSO IL CENTRO
SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A
VIA CAMPO LIGURE VERSO LA TRIONFALE.
TRAFFICO BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA SANTO STEFANO
ROTONDO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN
GIOVANNI.
A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE
SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL
PESCACCIO.
INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A TOR DE CENCI E
PIU’ AVANTI DAL RACCORDO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENTI NEL
SERVIZIO DELLA METRO LINEA B PER UN PROBLEMA TECNICO ALLA STAZIONE
POLICLINICO
RICORDIAMO POI CHE OGGI NELLA CAPITALE E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO NEL
TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E
FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL
CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALL’INIZIO DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE
20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI
SANT’ ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI,
SUA EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA
BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, RAGGIUNGERÀ
PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma