Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA
FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO
SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A
VIA CAMPO LIGURE VERSO LA TRIONFALE.
TRAFFICO BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA SANTO STEFANO
ROTONDO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN
GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE IN VIA LUDOVICA ALBERTONI
NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI
RALLENTA TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA.
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL
PESCACCIO. E PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA
INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO VERSO ROMA.
RICORDIAMO POI CHE OGGI NELLA CAPITALE E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO NEL
TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E
FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL
CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALL’INIZIO DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE
20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma