Traffico Roma del 17-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

TRAFFICO MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA IN ENTRATA NELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE E SULLA

FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO

SI RALLENTA ANCHE IN VIA DI TORREVECCHIA DA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI A

VIA CAMPO LIGURE VERSO LA TRIONFALE.

TRAFFICO BLOCCATO INVECE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA SANTO STEFANO

ROTONDO IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN

GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE IN VIA LUDOVICA ALBERTONI

NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI

RALLENTA TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA.

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL

PESCACCIO. E PROSEGUENDO TRA CASILINA E TIBURTINA

INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO VERSO ROMA.

RICORDIAMO POI CHE OGGI NELLA CAPITALE E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO NEL

TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E

FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL

CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA

DALL’INIZIO DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE 8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE

20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA LE ZTL

CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma