Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09:00

ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:50

TRAFFICO MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE

CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE .

PER UN INCIDENTE SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO

IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN GIOVANNI.

CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO

RALLENTA IN VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI

RALLENTA TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA.

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA LE USCITE

PER LA VIA BOCCEA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL

PESCACCIO. PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIU’

AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA

INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST

E’ INIZIATO QUESTA MATTINA ALLE ORE 08.30 NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL

TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E

FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL

CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA

DALLE 17 ALLE 20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE

DI ROMA LE ZTL CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.

A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI

S. ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA

EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA

BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL

SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE

DEGLI ANIMALI.

