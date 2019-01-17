Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09:00
Più informazioni su
ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 08:50
TRAFFICO MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE
CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE .
PER UN INCIDENTE SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO IN VIA SANTO STEFANO ROTONDO
IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI SANTI QUATTRO , SIAMO IN ZONA SAN GIOVANNI.
CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO
RALLENTA IN VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI
RALLENTA TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA.
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA LE USCITE
PER LA VIA BOCCEA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL
PESCACCIO. PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIU’
AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA
INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST
E’ INIZIATO QUESTA MATTINA ALLE ORE 08.30 NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL
TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E
FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL
CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALLE 17 ALLE 20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE
DI ROMA LE ZTL CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI
S. ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA
EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA
BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL
SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma