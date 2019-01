Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR

TRAFFICO MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE

CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE .

IN PARTICOLARE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE

E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO

CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN

VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE

UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO ALLA BORGHESIANA CON RALLENTAMENTI TRA VIA

SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI

RALLENTA TRA LA A24 E CAMPI SPORTIVI

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA LE USCITE

PER LA VIA BOCCEA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL

PESCACCIO. PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIU’

AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA

INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA

TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI ANCHE VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA TOR

CERVARA

E’ INIZIATO QUESTA MATTINA ALLE ORE 08.30 NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL

TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI

CORSE E SOSPENSIONE DELLE LINEE DI SUPERFICIE. DALLE 08.30 ULTIME PARTENZE

DELLA LINEAMETRO A, RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA METRO B, GIA CHIUSA INVECE

LA METRO C.

ULTIME PARTENZE DALLE 8.43 DA SAN PAOLO E DALLE ORE 09.30 DA COLOMBO

SULLA FERROVI ROMA LIDO, RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA TERMINI-CENTOCELLE E

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO . REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA

TRATTA EXTRAURBANA ROMA VITERBO

.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA

DALLE 17 ALLE 20.

PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL

CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.

