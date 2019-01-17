Traffico Roma del 17-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO MOLTO INTENSO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE
CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE .
IN PARTICOLARE SI RALLENTA SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA SAMBUCA PISTOIESE
E SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO
CI SPOSTIAMO A MONTEVERDE DOVE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN
VIA LUDOVICA ALBERTONI NEI PRESSI DI VIA ALBENSIO CALABRESE
UN ALTRO INCIDENTE E’ SEGNALATO ALLA BORGHESIANA CON RALLENTAMENTI TRA VIA
SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SI
RALLENTA TRA LA A24 E CAMPI SPORTIVI
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA LE USCITE
PER LA VIA BOCCEA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA LAURENTINA.
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL
PESCACCIO. PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA PONTINA E PIU’
AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA
INCOLONNAMENTISUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI ANCHE VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA TOR
CERVARA
E’ INIZIATO QUESTA MATTINA ALLE ORE 08.30 NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL
TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI
CORSE E SOSPENSIONE DELLE LINEE DI SUPERFICIE. DALLE 08.30 ULTIME PARTENZE
DELLA LINEAMETRO A, RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA METRO B, GIA CHIUSA INVECE
LA METRO C.
ULTIME PARTENZE DALLE 8.43 DA SAN PAOLO E DALLE ORE 09.30 DA COLOMBO
SULLA FERROVI ROMA LIDO, RIDUZIONE DELLE CORSE SULLA TERMINI-CENTOCELLE E
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO . REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA
TRATTA EXTRAURBANA ROMA VITERBO
.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALLE 17 ALLE 20.
PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma