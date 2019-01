Traffico Roma del 17-01-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

ANCORA MOLTO TRAFFICO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE

CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE. DISAGI SEGNALATI UN PO’ OVUNQUE. .

ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA

SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DOVE E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DELLA VIA NOMENTANA. AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI A

PARTIRE DA CORSO DI FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA

SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO

RALLENTAMENTI TRA LA TIBURTINA E CAMPI SPORTIVI

PER UN CANTIERE SI RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO RALLENTAMENTI

TRA LA A24 E LA TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE

USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24.

E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A

RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE

LINEE DI SUPERFICIE.

GIA’ CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLA

METRO B

CHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.

ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED IL

TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .

REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO

.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA

DALLE 17 ALLE 20.

PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL

CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.

A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI

S. ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA

EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA

BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL

SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE

DEGLI ANIMALI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma