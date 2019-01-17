Traffico Roma del 17-01-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
ANCORA MOLTO TRAFFICO QUESTA MATTINA CON FORTI RALLENTAMENTI SU TUTTE LE
CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE. DISAGI SEGNALATI UN PO’ OVUNQUE. .
ALLA BORGHESIANA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA
SICULIANA E VIA PETTINEO VERSO VIA TERMINI IMERESE.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DOVE E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DELLA VIA NOMENTANA. AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI A
PARTIRE DA CORSO DI FRANCIA VERSO SAN GIOVANNI PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA
SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO
RALLENTAMENTI TRA LA TIBURTINA E CAMPI SPORTIVI
PER UN CANTIERE SI RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO RALLENTAMENTI
TRA LA A24 E LA TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE
USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24.
E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A
RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE
LINEE DI SUPERFICIE.
GIA’ CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLA
METRO B
CHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.
ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED IL
TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .
REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO
.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALLE 17 ALLE 20.
PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI
S. ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA
EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA
BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL
SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma