Traffico Roma del 17-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
IN CENTRO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA LUDOVISI NEI
PRESSI DI VIA AURORA..
SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA PINCIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA
GIACOMO PUCCINI
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO
GEMELLI
STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE RISORGIMENTO E PONTE GIACOMO
MATTEOTTI VERSO PONTE TESTACCIO. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA
TRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO LA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE , IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
DISAGI A SAN PIETRO DOVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI S.
ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA
EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI STA’ CELEBRANDO LA SANTA MESSA.
ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER
LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI.
E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A
RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE
LINEE DI SUPERFICIE.
GIA’ CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLA
METRO B
CHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.
ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED IL
TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .
REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO
.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALLE 17 ALLE 20.
PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma