Traffico Roma del 17-01-2019 ore 12:30

ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 12:20LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETASACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLISTESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE RISORGIMENTO E PONTE GIACOMOMATTEOTTI VERSO PONTE TESTACCIO. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTATRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDIANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO LA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALECASTRENSE , IN DIREZIONE SAN GIOVANNIPER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DI VILLA ZINGONE NEI PRESSI DIVIA DEL CASALETTO.DISAGI A SAN PIETRO DOVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI S.ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUAEMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI HA CELEBRATO LA SANTA MESSA .TRA BREVE RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEGLIANIMALI.E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. ARISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLELINEE DI SUPERFICIE.GIA’ CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLAMETRO BCHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED ILTRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIADALLE 17 ALLE 20.PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTLCENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma