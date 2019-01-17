Traffico Roma del 17-01-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 12:20
LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’
SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI
STESSA SITUAZIONE SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE RISORGIMENTO E PONTE GIACOMO
MATTEOTTI VERSO PONTE TESTACCIO. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA
TRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO LA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE , IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DI VILLA ZINGONE NEI PRESSI DI
VIA DEL CASALETTO.
DISAGI A SAN PIETRO DOVE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI S.
ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA
EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI HA CELEBRATO LA SANTA MESSA .
TRA BREVE RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI.
E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A
RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE
LINEE DI SUPERFICIE.
GIA’ CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLA
METRO B
CHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.
ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED IL
TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .
REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO
.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALLE 17 ALLE 20.
PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma