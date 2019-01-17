Traffico Roma del 17-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’
SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI
E SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI
UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL TRAFFICO IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA
MODESTO PANETTI IN USCITA DA ROMA
STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ISACCO
NEWTON.
PERMANENE CHIUSA AL TRAFFICO VIALE PROSPERO COLONNA PER LAVORI ALLE
CONDUTTURE DELL’ACQUA TRA PIA PIERO COLONNA E VIA GIANNETTO VALLI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A
RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE
LINEE DI SUPERFICIE.
CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLA METRO B
CHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.
ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED IL
TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .
REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO
.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA
DALLE 17 ALLE 20.
PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL
CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma