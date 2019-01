Traffico Roma del 17-01-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR

LA CIRCOLAZIONE STA’ TORNANDO NEL COMPLESSO AD ESSERE SCORREVOLE IN CITTA’

SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA DELLA PINETA

SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI

E SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE , IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI

UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL TRAFFICO IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA

MODESTO PANETTI IN USCITA DA ROMA

STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA ISACCO

NEWTON.

PERMANENE CHIUSA AL TRAFFICO VIALE PROSPERO COLONNA PER LAVORI ALLE

CONDUTTURE DELL’ACQUA TRA PIA PIERO COLONNA E VIA GIANNETTO VALLI IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI

E’ IN CORSO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A

RISCHIO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE

LINEE DI SUPERFICIE.

CHIUSE LE LINEE METRO A E C , RIDUZIONE DELLE CORSE INVECE SULLA METRO B

CHIUSA ANCHE LA FERROVIA ROMA LIDO.

ATTIVA CON RIDUZIONE DELLE CORSE LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE ED IL

TRATTO URBANO DELLA ROMA VITERBO .

REGOLARE IL SERVIZIO INVECE NELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA VITERBO

.NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA

DALLE 17 ALLE 20.

PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA, LE ZTL

CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO DISATTIVATE

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.

