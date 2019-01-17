Traffico Roma del 17-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE15:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE COMPLICE ANCHE LO SCIOPERO DI
24 ORE CHE STA INTERESSANDO LA RETE ATAC
CHIUSA LA ROMA LIDO
POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE SULLA TERMINI CENTOCELLE E SULLA TRATTA
URBANA DELLA ROMA VITERBO
ASSICURATE COMUNQUUE LE FASCIE DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LE ZTL DELLA ZONA CENTRALE E DI TRASTEVERE
SONO DISATTIVATE
PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI VIA MODESTO
PANETTI AL KM 20 E 700 DIREZIONE MONTE ROTONDO SI SONO FORMATE CODE A
PARTIRE DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI DELLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD
CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA
LO SVINCOLO DELLA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE
A TRATTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DA TIBURTINA
PORTONACCIO ALLA A24 E ANCORA DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA BATTERIA NOMENTANA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
AL QUARTIERE AURELIO CODE IN VIA ANASTASIO II, VIA GREGORIO VII,
E IN VIA BALDO DEGLI UBALDI DIREZIONE VIA AURELIA
TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA VIA DEL GALOPPATOIO A
PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE LUNGOTEVERE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma