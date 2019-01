Traffico Roma del 17-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE15:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE COMPLICE ANCHE LO SCIOPERO DI

24 ORE CHE STA INTERESSANDO LA RETE ATAC

CHIUSA LA ROMA LIDO

POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE SULLA TERMINI CENTOCELLE E SULLA TRATTA

URBANA DELLA ROMA VITERBO

ASSICURATE COMUNQUUE LE FASCIE DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LE ZTL DELLA ZONA CENTRALE E DI TRASTEVERE

SONO DISATTIVATE

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI VIA MODESTO

PANETTI AL KM 20 E 700 DIREZIONE MONTE ROTONDO SI SONO FORMATE CODE A

PARTIRE DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI DELLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD

CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

LO SVINCOLO DELLA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE

A TRATTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DA TIBURTINA

PORTONACCIO ALLA A24 E ANCORA DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA BATTERIA NOMENTANA

A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

AL QUARTIERE AURELIO CODE IN VIA ANASTASIO II, VIA GREGORIO VII,

E IN VIA BALDO DEGLI UBALDI DIREZIONE VIA AURELIA

TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA DEL MURO TORTO DA VIA DEL GALOPPATOIO A

PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE LUNGOTEVERE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma