Traffico Roma del 17-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE16:50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO

RIPERCUSSIONI IN VIA SALARIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO VERSO

LA TANGENZIALE: RALLENTAMENTI E OCDE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE

ALTRO INCIDENTE ALL’APPIO LATINO SULLA CIRCONVALLAZIONE APPIA ALL’ALTEZZA

DI VIA MARCO TABARRINI POSSIBILI RALLENTAMENTI

TRAFFICO MOLTO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA

IN INTERNA SI RALLENTA DA BUFALOTTA A PRENESTINA

VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE BRASILE E

PIAZZALE FLAMINIO

AL QUARTIERE AURELIO CODE IN VIA ANASTASIO II, VIA GREGORIO VII,

E IN VIA BALDO DEGLI UBALDI DIREZIONE VIA AURELIA

