Traffico Roma del 17-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE16:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO
RIPERCUSSIONI IN VIA SALARIA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO VERSO
LA TANGENZIALE: RALLENTAMENTI E OCDE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE
ALTRO INCIDENTE ALL’APPIO LATINO SULLA CIRCONVALLAZIONE APPIA ALL’ALTEZZA
DI VIA MARCO TABARRINI POSSIBILI RALLENTAMENTI
TRAFFICO MOLTO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA DA BUFALOTTA A PRENESTINA
VERSO IL LUNGOTEVERE CODE IN VIA DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE BRASILE E
PIAZZALE FLAMINIO
AL QUARTIERE AURELIO CODE IN VIA ANASTASIO II, VIA GREGORIO VII,
E IN VIA BALDO DEGLI UBALDI DIREZIONE VIA AURELIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma