Traffico Roma del 17-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE17:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SCIOPERO DELLA RETE ATAC E INCIDENTI RENDONO GLI SPOSTAMENTI

PARTICOLARMENTE COMPLICATI OGGI NELLA CAPITALE

DALLE 17 IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE GARANTITO FINO ALLE 20

CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA A

VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIA SALARIA DIRETTO SULLA

TANGENZIALE: CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE

SEMPRE IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI, DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIIII A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALL’USCITA PER

LA ROMA L’AQUILA

DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTI

SULLA CIRCONVALLAZIONE APPIA ALTEZZA VIA MARCO TABARRINI

IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE RACCORDO

ALL’ARDEATINO IN VIA DELL’ANNUNZIATELLA INCROCIO VIA GIULIO ARISTIDE

SARTORIO

ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA ERNERIO INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO

IN VIA AURELIA, VIA BALDO DEGLI UBALDI E IN VIA DI BOCCEA

CODE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE

RACCORDO: OLTRE AL TRAFFICO UN INCIDENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma