Traffico Roma del 17-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE17:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SCIOPERO DELLA RETE ATAC E INCIDENTI RENDONO GLI SPOSTAMENTI
PARTICOLARMENTE COMPLICATI OGGI NELLA CAPITALE
DALLE 17 IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE GARANTITO FINO ALLE 20
CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA A
VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN VIA SALARIA DIRETTO SULLA
TANGENZIALE: CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE
SEMPRE IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI, DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIIII A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALL’USCITA PER
LA ROMA L’AQUILA
DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTI
SULLA CIRCONVALLAZIONE APPIA ALTEZZA VIA MARCO TABARRINI
IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE RACCORDO
ALL’ARDEATINO IN VIA DELL’ANNUNZIATELLA INCROCIO VIA GIULIO ARISTIDE
SARTORIO
ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA ERNERIO INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
IN VIA AURELIA, VIA BALDO DEGLI UBALDI E IN VIA DI BOCCEA
CODE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA CASSIA E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE
RACCORDO: OLTRE AL TRAFFICO UN INCIDENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma