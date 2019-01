Traffico Roma del 17-01-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 17:50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NON MANCANO GLI

INCIDENTI A PROVOCARE ULTERIORI DISAGI

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA NOMENTANA A VIA CASILINA

CODE A TRATTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL

RACCORDO IN USCITA DA ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE

CODE DA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO

OLIMPICO, PER LO STESSO INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA

SALARIA DIREZIONE TANGENIZALE SIA PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO MA ANCHE

PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIALE LIEGI

PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA CI

SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO

ANULARE

INCIDENTE AL QUARTIERE AURELIO, IN PIAZZA IRNERIO PROVOCA DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI VIA AURELIA E VIA DI BOECCEA

TRAFFICO INCOLONNATO IN VIA APPIA NUOVA DALL’APPIA PIGNATELLI A VIA DELLE

CAPANNELLE DIREZIONE RACCORDO SI TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma