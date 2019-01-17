Traffico Roma del 17-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 17:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NON MANCANO GLI
INCIDENTI A PROVOCARE ULTERIORI DISAGI
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA NOMENTANA A VIA CASILINA
CODE A TRATTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL
RACCORDO IN USCITA DA ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE
CODE DA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO
OLIMPICO, PER LO STESSO INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA
SALARIA DIREZIONE TANGENIZALE SIA PER CHI PROVIENE DAL RACCORDO MA ANCHE
PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIALE LIEGI
PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA CI
SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO
ANULARE
INCIDENTE AL QUARTIERE AURELIO, IN PIAZZA IRNERIO PROVOCA DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE IN VIA BALDO DEGLI UBALDI VIA AURELIA E VIA DI BOECCEA
TRAFFICO INCOLONNATO IN VIA APPIA NUOVA DALL’APPIA PIGNATELLI A VIA DELLE
CAPANNELLE DIREZIONE RACCORDO SI TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma