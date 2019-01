Traffico Roma del 17-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC

C’E’ ANCOTA MOLTO TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA E PURTROPPO NON MANCANO GLI

INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA

VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DALLA

CITTA’

LUNGHE CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO

A24 A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREIZONE STADIO. CODE ANCHE VERSO SAN

GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCAI E LA SALARIA

IN PIAZZA IRNERIO DIFFICOLTA’ DI TRANSIOT PER INCIDENTE

TRAFFICO INCOLONNATO IN VIA APPIA NUOVA DALL’APPIA PIGNATELLI A VIA DELLE

CAPANNELLE DIREZIONE RACCORDO SI TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA NOMENTANA E LO SIVNCOLO A24 A

VIA CASILINA

CODE A TRATTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL

RACCORDO IN USCITA DA ROMA

ROPRENDERA’ ALLE 20,00 LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO

SARA’ DINUOVO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE

DELLE LINEE DI SUPERFICIE.

