Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
C’E’ ANCOTA MOLTO TRAFFICO SULLE STRADE DI ROMA E PURTROPPO NON MANCANO GLI
INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA
VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DALLA
CITTA’
LUNGHE CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO
A24 A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREIZONE STADIO. CODE ANCHE VERSO SAN
GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCAI E LA SALARIA
IN PIAZZA IRNERIO DIFFICOLTA’ DI TRANSIOT PER INCIDENTE
TRAFFICO INCOLONNATO IN VIA APPIA NUOVA DALL’APPIA PIGNATELLI A VIA DELLE
CAPANNELLE DIREZIONE RACCORDO SI TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI INCIDENTE
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA NOMENTANA E LO SIVNCOLO A24 A
VIA CASILINA
CODE A TRATTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL
RACCORDO IN USCITA DA ROMA
ROPRENDERA’ ALLE 20,00 LO SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO
SARA’ DINUOVO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE
DELLE LINEE DI SUPERFICIE.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma