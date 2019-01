Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO

LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA

TUCOLANA

IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A PRENESTINA E A SEGUIRE

DALLA ROMA FIUMICINO A VIA AURELIA

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII A VIA SALARIA E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA ROMA L’AQUILA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DA

PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ

CODE PER TRAFFICO ED INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA DA DALL’APPIA

PIGNATELLI A VIA DELLE CAPANNELE DIREZIONE RACCORDO ANULARE

RESTANDO IN ZONA CODE IN VIA DI TOR CARBONE E IN VIA ERODE ATTICO DIREZIONE

APPIA PIGNATELLI

PER UN INCIDENTE IN PIAZZA IRNERIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SI REGISTRANO

IN VIA BALDO DEGLI UBALDI, VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA

VERSO OSTIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL TORRINO A VIA DI MALAFEDE

TRASPORTO FERROVIARIO PER UN GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI ROMA

TUSCOLANA E ROMA TERMINI I TRENI REGISTRANO TRENTA MINUTI DI RITARDO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma