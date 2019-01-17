Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO
LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA
TUCOLANA
IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A PRENESTINA E A SEGUIRE
DALLA ROMA FIUMICINO A VIA AURELIA
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII A VIA SALARIA E DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA ROMA L’AQUILA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DA
PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ
CODE PER TRAFFICO ED INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA DA DALL’APPIA
PIGNATELLI A VIA DELLE CAPANNELE DIREZIONE RACCORDO ANULARE
RESTANDO IN ZONA CODE IN VIA DI TOR CARBONE E IN VIA ERODE ATTICO DIREZIONE
APPIA PIGNATELLI
PER UN INCIDENTE IN PIAZZA IRNERIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SI REGISTRANO
IN VIA BALDO DEGLI UBALDI, VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA
VERSO OSTIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DAL TORRINO A VIA DI MALAFEDE
TRASPORTO FERROVIARIO PER UN GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI ROMA
TUSCOLANA E ROMA TERMINI I TRENI REGISTRANO TRENTA MINUTI DI RITARDO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma