Traffico Roma del 17-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO E INCIDENTI STANNO RENDENDO COMPLICATI GLI

SPOSTAMENTI IN QUESTA GIORNATA

SCIOPERO CHE RIPRENDERÀ ALLE 20 A RISCHIO SARÀ DI NUOVO LA RETE ATAC CON

POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE LINEE DI SUPERFICE

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL

RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA

IN INTERNA SI RALLENTA DA TIBURTINA A PRENESTINA E DALLA ROMA FIUMICINO A

VIA AURELIA

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TDA PORTONACCIO A TOR CERVARA

DIREZIONE RACCORDO ANULARE

CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E DA

TIBURTINA ALLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

CODE A TRATTI IN VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA CASSIA AL RACCORDO ANULARE

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO

AMORETTI SI TRATTA DI INCIDENTE

ALTRO INCIDENTE IN VIA SASSONEGRO INCROCIO CON VIA CASILINA POSSIBILI

RALLENTAMENTI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA CONCA D’ORO IN PROSSIMITÀ D ILARGO VAL

D’ALA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE E CODE IN VIA DI TOR CARBONE E IN VIA EROE

ATTICO VERSO VIA APPIA PIGNATELLI

TRASPORTO FERROVIARIO STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE REGOLARE IL SERVIZIO

SUL NODO DI ROMA IN PRECEDENZA RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO TRA LE

STAZIONI DI TUSCOLANA E ROMA TERMINI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma