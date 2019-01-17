Traffico Roma del 17-01-2019 ore 20:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO E INCIDENTI STANNO RENDENDO COMPLICATI GLI
SPOSTAMENTI IN QUESTA GIORNATA
SCIOPERO CHE RIPRENDERÀ ALLE 20 A RISCHIO SARÀ DI NUOVO LA RETE ATAC CON
POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE LINEE DI SUPERFICE
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL
RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA
IN INTERNA SI RALLENTA DA TIBURTINA A PRENESTINA E DALLA ROMA FIUMICINO A
VIA AURELIA
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TDA PORTONACCIO A TOR CERVARA
DIREZIONE RACCORDO ANULARE
CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E DA
TIBURTINA ALLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
CODE A TRATTI IN VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA CASSIA AL RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO
AMORETTI SI TRATTA DI INCIDENTE
ALTRO INCIDENTE IN VIA SASSONEGRO INCROCIO CON VIA CASILINA POSSIBILI
RALLENTAMENTI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA CONCA D’ORO IN PROSSIMITÀ D ILARGO VAL
D’ALA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE E CODE IN VIA DI TOR CARBONE E IN VIA EROE
ATTICO VERSO VIA APPIA PIGNATELLI
TRASPORTO FERROVIARIO STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE REGOLARE IL SERVIZIO
SUL NODO DI ROMA IN PRECEDENZA RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO TRA LE
STAZIONI DI TUSCOLANA E ROMA TERMINI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma