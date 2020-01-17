Traffico Roma del 17-01-2020 ore 07:30
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IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TANGENZIALE IN DIREZIONE
DEL CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE
CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA DA VILLA
SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA PONTIINA DOVE SI FORMANO CODE DA CASTEL ROMANO A
VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO,
QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA
EURO 3 A EURO 6. CHE NON POTRANNO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE IN DUE
FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.
NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO
2
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma