Traffico Roma del 17-01-2020 ore 08:00

IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA CASILINA E

L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TANGENZIALE IN DIREZIONE

DEL CENTRO . PRIME CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA BATTERIA NOMENTANA A

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI DAL BIVIO

CON LA A24 A VIALE CASTRENESE VERSO SAN GIOVANNI.

TRAFFICO RALLENTATO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO, IN

PARTICOLARE CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, SULLA FLAMINIA

DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO

DELL’URBE E SCENDENDO SULLA C. COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A

VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14,30 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO

ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORE DEGLI ANIMALI, AVRÀ LUOGO UNA

SFILATA DI CAVALLI CHE PARTENDO DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA

S.PIETRO PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA

PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.

