Traffico Roma del 17-01-2020 ore 08:00
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IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA CASILINA E
L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TANGENZIALE IN DIREZIONE
DEL CENTRO . PRIME CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA BATTERIA NOMENTANA A
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI DAL BIVIO
CON LA A24 A VIALE CASTRENESE VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO, IN
PARTICOLARE CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, SULLA FLAMINIA
DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE E SCENDENDO SULLA C. COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14,30 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO
ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORE DEGLI ANIMALI, AVRÀ LUOGO UNA
SFILATA DI CAVALLI CHE PARTENDO DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA
S.PIETRO PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA
PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma