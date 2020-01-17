Traffico Roma del 17-01-2020 ore 08:30
Più informazioni su
IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ALL’ALTEZZA DI
TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO . CODE SULLA TANGENZIALE EST
ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA VERSO VIA DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI PER
UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIRBURTINA DAL BIVIO CON LA
A24 A VIALE CASTRENESE VERSO SAN GIOVANNI.
SI STA INCODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO L’EUR.
TRAFFICO RALLENTATO VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL
RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SCENDENDO SULLA C.
COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
SEGNALIAMO DUE INCIDENTI: IL PRIMO IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELL’OMO , UN ALTRO IN PIAZZALE PRENESTINO, AL MOMENTO CI SONO
RALLENTAMENTI.
QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA
EURO 3 A EURO 6. CHE NON POTRANNO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE IN DUE
FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.
NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO
2.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
AUTORE. MARIA BARBARA TAORMINA
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma