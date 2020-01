Traffico Roma del 17-01-2020 ore 09:00

IN APERTURA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA

IN CARREGGIATA INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ALL’ALTEZZA DI

TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO . CODE SULLA TANGENZIALE EST

ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA VERSO VIA DEL FORO ITALICO E CODE A TRATTI PER

UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TIRBURTINA DAL BIVIO CON LA

A24 A VIALE CASTRENESE VERSO SAN GIOVANNI.

SI STA INCODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA

MAGLIANA VERSO L’EUR.

TRAFFICO RALLENTATO VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE SULL’AURELIA DAL

RACCORDO A VIA DEI MAFFEI, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SCENDENDO SULLA C.

COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

SEGNALIAMO DUE INCIDENTI: IL PRIMO IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELL’OMO , UN ALTRO IN PIAZZALE PRENESTINO, AL MOMENTO CI SONO

RALLENTAMENTI.

QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA

EURO 3 A EURO 6. CHE NON POTRANNO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE IN DUE

FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.

NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO

2.

AUTORE. MARIA BARBARA TAORMINA

