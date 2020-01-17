Traffico Roma del 17-01-2020 ore 09:30
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RALLENTAMENTI CON CODE SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALL’ANAGNINA ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA BREVI CODE DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE
TRAFFICO RALLENTATO VERSO IL CENTRO, IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DAL
RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SCENDENDO SULLA C. COLOMBO DA VIA DELL’ACQUA
ACETOSA OSTIENSE A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO DOPPIO SENSO DI MARCIA SU VIA L’AQUILA,
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DELLA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA.
QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA
EURO 3 A EURO 6. CHE NON POTRANNO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE IN DUE
FASCE ORARIE: DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.
NELLA FASCIA VERDE SARÀ IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30 PER
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “EURO 0” ED “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA EURO
2.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
AUTORE. MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma