Traffico Roma del 17-01-2020 ore 10:00
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TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ALLE PORTE DI ROMA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASSIA DA VIA
BRACCIANESE A VIA TRIONFALE VERSO ROMA
TRAFFICO RALLENTATO VERSO IL CENTRO, PERMANE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO
A VIA DEI DUE PONTI,
NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO DOPPIO SENSO DI MARCIA SU VIA L’AQUILA,
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELL’AREA DELLA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA.
AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA
07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE
LINEE BUS 52D E 360.
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14,30 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO
ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORE DEGLI ANIMALI, AVRÀ LUOGO UNA
SFILATA DI CAVALLI CHE PARTENDO DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA
S.PIETRO PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA
PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE, DISAGI NELLA ZONA CIRCOSTANTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma