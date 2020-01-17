Traffico Roma del 17-01-2020 ore 11:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
SI SEGNALA UN INCIDENTE I VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE
AURELIA VERSO IL CENTRO
UN ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO IN PONTE CAVOUR
ALL’ALTEZZA DEL MARZIO
NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO DOPPIO SENSO DI MARCIA SU VIA L’AQUILA,
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELL’AREA DELLA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA.
AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA
07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE
LINEE BUS 52D E 360.
FINO ALLE ORE 14,30 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO ABATE,
PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORE DEGLI ANIMALI, SI STA TENENDO UNA
SFILATA DI CAVALLI CHE PARTITI DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA
S.PIETRO PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA
PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE, DISAGI NELLA ZONA CIRCOSTANTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
AUTORE. MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma