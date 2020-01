Traffico Roma del 17-01-2020 ore 13:30

SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA

NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO.

SI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A

VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL CENTRO

UN ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO IN VIA APPIA NUOVA IN

PROSSIMITA’ DI VIA RAFFAELE DE CESARE.

CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA NINO MARTOGLIO PER LAVORI DI PULIZIA TRA VIA

ALFREDO PANZINI E VIA DELLA BUFALOTTA.

AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA

07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE

LINEE BUS 52D E 360.

PROSEGUONO LE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E

PROTETTORE DEGLI ANIMALI,. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA SFILATA DI CAVALLI

CHE PARTITA DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA S.PIETRO PERCORRENDO VIA

DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE,

DISAGI NELLA ZONA CIRCOSTANTE

