Traffico Roma del 17-01-2020 ore 13:30
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SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO.
SI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A
VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO IL CENTRO
UN ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO IN VIA APPIA NUOVA IN
PROSSIMITA’ DI VIA RAFFAELE DE CESARE.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA NINO MARTOGLIO PER LAVORI DI PULIZIA TRA VIA
ALFREDO PANZINI E VIA DELLA BUFALOTTA.
AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA
07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE
LINEE BUS 52D E 360.
PROSEGUONO LE CELEBRAZIONI PER S.ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E
PROTETTORE DEGLI ANIMALI,. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA SFILATA DI CAVALLI
CHE PARTITA DA CASTEL S.ANGELO GIUNGERÀ IN PIAZZA S.PIETRO PERCORRENDO VIA
DELLA CONCILIAZIONE, CON LA PREVISTA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE,
DISAGI NELLA ZONA CIRCOSTANTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma