Traffico Roma del 17-01-2020 ore 15:30
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SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA
PONTINA E LA VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
SI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA GIAN FRANCESCO MALPIERO IN PROSSIMITA’ DI
VIA DEGLI STRAUSS.
UN ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA OSTIENSE.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA NINO MARTOGLIO PER LAVORI DI PULIZIA TRA VIA
ALFREDO PANZINI E VIA DELLA BUFALOTTA.
AI PARIOLI PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 26 GENNAIO, FASCIA ORARIA
07.00/18.00, I LAVORI IN VIA TOMMASO SALVINI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE
LINEE BUS 52D E 360.
QUESTA SERA ALL’EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DI TRAFFICO SULLA CRISTOFORO
NELLA ZONA DEL PALAZZO DELLO SPORT. ALLE ORE 20 E’ IN PROGRAMMA LO
SPETTACOLO DISNEY ON ICE: FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma