Traffico Roma del 17-01-2020 ore 17:00
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RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA
LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BOCCEA IN PROSSSIMITA’ DI VIA
CARDINALE OREGLIA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE ALL’ALTEZZA DI PONTE
CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ANCHE SULLA VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI
VIA DEL SERAFICO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA IN D
IREZIONE LATINA.
PRUDENZA IN VIA FRATELLI BONNET E’ SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE
ALL’ALTEZZADI VLAE DELLE MURA GIANICOLENSE.
QUARTO GIORNO CONSECUTIVO DI STOP, OGGI NELLA FASCIA VERDE, PER I DIESEL DA
EURO 3 A EURO 6. CHE NON POTRANNO CIRCOLARE DI NUOVO SINO ALLE 20.30.
NELLA FASCIA VERDE E’ SEMPRE IN VIGORE ANCHE LO STOP DALLE 7,30 ALLE 20,30
PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI “SINO AD “EURO 1” E PER LE AUTO A BENZINA E
DIESEL EURO 2.
QUESTA SERA ALL’EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DI TRAFFICO SULLA CRISTOFORO
NELLA ZONA DEL PALAZZO DELLO SPORT. ALLE ORE 20 E’ IN PROGRAMMA LO
SPETTACOLO DISNEY ON ICE: FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma