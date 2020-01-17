Traffico Roma del 17-01-2020 ore 17:30
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RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA
LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BOCCEA IN PROSSSIMITA’ DI VIA
CARDINALE OREGLIA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE ALL’ALTEZZA DI PONTE
CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ANCHE SULLA VIA LAURENTINA
NEI PRESSI DI VIA DEL SERAFICO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA IN
DIREZIONE LATINA.
QUESTA SERA ALL’EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DI TRAFFICO SULLA CRISTOFORO
NELLA ZONA DEL PALAZZO DELLO SPORT. ALLE ORE 20 E’ IN PROGRAMMA LO
SPETTACOLO DISNEY ON ICE: FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO. POSSIBILI
RALLENTAMENTI PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma