Traffico Roma del 17-01-2020 ore 17:30

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

LA ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA

LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO.

RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BOCCEA IN PROSSSIMITA’ DI VIA

CARDINALE OREGLIA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE ALL’ALTEZZA DI PONTE

CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ANCHE SULLA VIA LAURENTINA

NEI PRESSI DI VIA DEL SERAFICO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI DECIMA IN

DIREZIONE LATINA.

QUESTA SERA ALL’EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DI TRAFFICO SULLA CRISTOFORO

NELLA ZONA DEL PALAZZO DELLO SPORT. ALLE ORE 20 E’ IN PROGRAMMA LO

SPETTACOLO DISNEY ON ICE: FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO. POSSIBILI

RALLENTAMENTI PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma