Traffico Roma del 17-01-2020 ore 18:30

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA.CODE ANCHE IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA

E LA A24 ROMA TERAMO.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO

IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIA MASSAROSA

ED IL RACCORDO.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE ALL’ALTEZZA DI PONTE

CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ANCHE SULLA VIA ARDEATINA NEI

PRESSI DI VIA POMARICO.

TRASPORTO PUBBLICO METRO C, SERVIZIO ATTIVO TRA PANTANO E CENTOCELLE

RIDOTTO AD UN TRENO INVECE TRA SAN GIONVANNI E CENTOCELLE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

LAVORI SONO IN PROGRAMMA ANCHE QUESTA NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 IN

VIA DEL FORO ITALICO CHE RESTERA’ CHIUSA TRA L’USCITE DI VIA SALARIA E

VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma