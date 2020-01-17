Traffico Roma del 17-01-2020 ore 19:00
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SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA.CODE ANCHE IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA
E LA A24 ROMA TERAMO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO
IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIA MASSAROSA
ED IL RACCORDO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE ALL’ALTEZZA DI PONTE
CAVOUR VERSO PONTE FLAMINIO
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ANCHE SULLA VIA ARDEATINA NEI
PRESSI DI VIA POMARICO.
TRASPORTO PUBBLICO METRO C, SERVIZIO ATTIVO TRA PANTANO E CENTOCELLE
RIDOTTO AD UN TRENO INVECE TRA SAN GIONVANNI E CENTOCELLE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA ANCHE QUESTA NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 IN
VIA DEL FORO ITALICO CHE RESTERA’ CHIUSA TRA L’USCITE DI VIA SALARIA E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma