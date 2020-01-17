Traffico Roma del 17-01-2020 ore 20:00
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PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA VIA FLAMINIA, PROSEGUENDO
IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA APPIA
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA TUSCOLANA.
CHIUSA VIA GIOVANNI LIVRAGHI PER UN VEICOLO IN AVARIA TRA VIALE DELLE MURA
GIANICOLENSI E VIA GIACINTO CARINI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE ANGELICO NEI PRESSI DI VIA
SABOTINO.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA PRENESTINA
ALL’INCROCIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VAI GIUSEPPE MACCHI
VERSO TORVERGATA.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA ANCHE QUESTA NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 IN
VIA DEL FORO ITALICO CHE RESTERA’ CHIUSA TRA L’USCITE DI VIA SALARIA E
VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
. DOPO IL FERMO DEL WEEK END I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDI’ NOTTE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma