Traffico Roma del 17-01-2020 ore 20:00

PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA VIA FLAMINIA, PROSEGUENDO

IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA APPIA

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA TUSCOLANA.

CHIUSA VIA GIOVANNI LIVRAGHI PER UN VEICOLO IN AVARIA TRA VIALE DELLE MURA

GIANICOLENSI E VIA GIACINTO CARINI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE ANGELICO NEI PRESSI DI VIA

SABOTINO.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SU VIA PRENESTINA

ALL’INCROCIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VAI GIUSEPPE MACCHI

VERSO TORVERGATA.

LAVORI SONO IN PROGRAMMA ANCHE QUESTA NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 IN

VIA DEL FORO ITALICO CHE RESTERA’ CHIUSA TRA L’USCITE DI VIA SALARIA E

VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

. DOPO IL FERMO DEL WEEK END I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDI’ NOTTE

