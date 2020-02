Traffico Roma del 17-02-2020 ore 07:30

TRAFFICO SOSTENUTO SUL GRA CON CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN

CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO

TRAFFICO SEMPRE PIÙ INTENSO SULLE PRINCIPALI STRDE IN ENTRATA IN CITTÀ,

SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA

SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA

DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE

PRUDENZA A CAUSA DELLA NEBBIA SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SEGNALIAMO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN

DIREZIONE CENTRO -IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO VIA CARLO LEVI NELLA FASCIA

ORARIA 10.00/16.0 .

PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA VINCENZO BONIFATI NELLE

VICINANAZE DI PIAZZA EUCLEDE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma