Traffico Roma del 17-02-2020 ore 08:00
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TRAFFICO SOSTENUTO SUL GRA CON CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN
CARREGGIATA INTERNA, CODE ANCHE DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS E PIÙ AVANTI
DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI CON CODE TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA LARGO
PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO SEMPRE PIÙ INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA IN CITTÀ,
SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA
SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA
DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE, SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A
CASTEL ROMANO ED ANCORA DA TOR DE CENCI ALLA COLOMBO E PRUDENZA A CAUSA
DELLA NEBBIA SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SEGNALIAMO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN
DIREZIONE CENTRO -IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO VIA CARLO LEVI NELLA FASCIA
ORARIA 10.00/16.0 .
PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA VINCENZO BONIFATI NELLE
VICINANAZE DI PIAZZA EUCLEDE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma