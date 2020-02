Traffico Roma del 17-02-2020 ore 08:30

SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,

RALLENTANEBTI A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, MENTRE UN INCIDENTE

PROVOCA CODE DALL’AS CASILINA A LA RUSTICA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

TRAFFICO IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA

MAGLIANA VERSO IL CENTRO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI CON CODE TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA LARGO

PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRDE IN ENTRATA IN CITTÀ, SULLA VIA

FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI

E VIA DI CAPANNELLE, SULLA PONTINA DA VIA DI DECIMA AL RACCORDO E

PROSGUENDO ALTRE FILE DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO.

PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ORA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI

VIA LEONESSA VERSO IL CENTRO

SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA DI BOCCEA DALLE 10 ALLE 17,

TRA LARGO BOCCEA E VIA DE CAMILLIS, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE

STRADALE.

