Traffico Roma del 17-02-2020 ore 09:00
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SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,
RALLENTANEBTI A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, MENTRE UN INCIDENTE
PROVOCA CODE DALL’AS CASILINA A LA RUSTICA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
TRAFFICO IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA
MAGLIANA VERSO IL CENTRO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI CON CODE TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA LARGO
PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRDE IN ENTRATA IN CITTÀ, SULLA VIA
FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI
E VIA DI CAPANNELLE, SULLA PONTINA DA VIA DI DECIMA AL RACCORDO E
PROSGUENDO ALTRE FILE DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ORA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI
VIA LEONESSA VERSO IL CENTRO
SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA DI BOCCEA DALLE 10 ALLE 17,
TRA LARGO BOCCEA E VIA DE CAMILLIS, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE
STRADALE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma