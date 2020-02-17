Traffico Roma del 17-02-2020 ore 09:30
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TRAFFICO IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
SUL GRA , FILE A TRATTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE DALL’AS CASILINA
ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA ED UN NUOVO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA
LA CASILINA E LA VIA APPIA CON FILE DALLA CASILINA ALLA LAURENTINA LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO.ED IN USCITA DA ROMA DA TOGLIATTI AL RACCORDO.
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 E
PRSEGUENDO TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI MENTRE
VERSO IL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTÀ CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI , IL PRIMO IN
VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LEONESSA, IL SECONDO INCIDENTE IN VIA DELLE
AZZORRE VICINO VIA DELL’APPAGLIATORE A LIDO DI OSTIA. IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI VICINO LARGO GEMELLI, SU VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA
DELLE CAPANNELLE, DI NUOVO RALLENTAMENTI SU VIALE REGINA MARGHERITA
ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA
SULLA PONTINA FILE PER TRAFFICO E PER LAVORI IN USCITA DA ROMA DA SPINACETO
A VIA DI DECIMA E VERSO IL CENTRO DA TOR DE CENCI AL RACCORDO
SUL FRONTE DEI TRASPORTI A CAUSA DI UN INCIDENTE LIMITATE A PIAZZA GALENO
LE LINEE TRAM 3 E 19, ATTIVO BUS SOSTITUTIVO TRA GALENO E RISORGIMETNO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma