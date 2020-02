Traffico Roma del 17-02-2020 ore 09:30

TRAFFICO IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

SUL GRA , FILE A TRATTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE DALL’AS CASILINA

ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA ED UN NUOVO INCIDENTE E’ AVVENUTO TRA

LA CASILINA E LA VIA APPIA CON FILE DALLA CASILINA ALLA LAURENTINA LUNGO

LA CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO.ED IN USCITA DA ROMA DA TOGLIATTI AL RACCORDO.

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 E

PRSEGUENDO TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI MENTRE

VERSO IL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTÀ CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI , IL PRIMO IN

VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LEONESSA, IL SECONDO INCIDENTE IN VIA DELLE

AZZORRE VICINO VIA DELL’APPAGLIATORE A LIDO DI OSTIA. IN VIA DELLA PINETA

SACCHETTI VICINO LARGO GEMELLI, SU VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA

DELLE CAPANNELLE, DI NUOVO RALLENTAMENTI SU VIALE REGINA MARGHERITA

ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA

SULLA PONTINA FILE PER TRAFFICO E PER LAVORI IN USCITA DA ROMA DA SPINACETO

A VIA DI DECIMA E VERSO IL CENTRO DA TOR DE CENCI AL RACCORDO

SUL FRONTE DEI TRASPORTI A CAUSA DI UN INCIDENTE LIMITATE A PIAZZA GALENO

LE LINEE TRAM 3 E 19, ATTIVO BUS SOSTITUTIVO TRA GALENO E RISORGIMETNO

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma