Traffico Roma del 17-02-2020 ore 10:00

SUL GRA RESTANO LE FILE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA

CASILINA E L’APPIA, CON DISAGI IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE

ROMA-SUD, UN NUOVO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E

LA ROMA FIUMCINO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

VERSO IL CENTRO..

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 E

PRSEGUENDO TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI MENTRE

VERSO IL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTÀ CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI , IL PRIMO IN

VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LEONESSA, IL SECONDO INCIDENTE IN VIA DELLE

AZZORRE VICINO VIA DELL’APPAGLIATORE A LIDO DI OSTIA. IN VIA DELLA PINETA

SACCHETTI VICINO LARGO GEMELLI, SU VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA

VITTORIO OCCORSIO , DI NUOVO RALLENTAMENTI SU VIALE REGINA MARGHERITA

ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA

SULLA PONTINA FILE PER TRAFFICO E PER LAVORI IN USCITA DA ROMA DA SPINACETO

A VIA DI DECIMA E VERSO IL CENTRO DA TOR DE CENCI AL RACCORDO

SUL FRONTE DEI TRASPORTI A CAUSA DI UN INCIDENTE LIMITATE A PIAZZA GALENO

LE LINEE TRAM 3 E 19, ATTIVO BUS SOSTITUTIVO TRA GALENO E RISORGIMETNO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma