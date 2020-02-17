Traffico Roma del 17-02-2020 ore 10:30
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SUL GRA RESTANO LE FILE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
CASILINA E L’APPIA, CON DISAGI IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE
ROMA-SUD, UN NUOVO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E
LA ROMA FIUMCINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
VERSO IL CENTRO..
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 E
PRSEGUENDO TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI MENTRE
VERSO IL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
DIVERSI GLI INCIDENTI IN CITTÀ CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI , IL PRIMO IN
VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LEONESSA, IL SECONDO INCIDENTE IN VIA DELLE
AZZORRE VICINO VIA DELL’APPAGLIATORE A LIDO DI OSTIA. IN VIA DELLA PINETA
SACCHETTI VICINO LARGO GEMELLI, SU VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA
VITTORIO OCCORSIO , DI NUOVO RALLENTAMENTI SU VIALE REGINA MARGHERITA
ALL’ALTEZZA DI VIA NIZZA
SULLA PONTINA FILE PER TRAFFICO E PER LAVORI IN USCITA DA ROMA DA SPINACETO
A VIA DI DECIMA E VERSO IL CENTRO DA TOR DE CENCI AL RACCORDO
SUL FRONTE DEI TRASPORTI A CAUSA DI UN INCIDENTE LIMITATE A PIAZZA GALENO
LE LINEE TRAM 3 E 19, ATTIVO BUS SOSTITUTIVO TRA GALENO E RISORGIMETNO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma