Traffico Roma del 17-02-2020 ore 11:30

TRAFFICO TORNATO ALLA NORMALITÀ SIA IN CITTÀ SIA SUI VICINI RACCORDI

AUTOSTRADALI.

RIMANGONO DISAGI PER INCIDENTE SU VIALE DEI ROMANISTI ALL’ALTEZZA DI VIA

PIETRO SOMMARIVA, IN VIA DI TOR CERVARA IN CORRISPONDENZA DI VIA TIBURTINA

, IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITA DI LARGO DE DOMINICIS, ALTRO

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA FURBA NEI PRESSI DI VIA DEL

MANDRIONE, ED UNO AL SALARIO IN VIALE JONIO VICINO VIALE PANTELLERIA .

SENSO UNICO ALTERNATO SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA DON GIUSTINO RUSSOLILLO

ALLA SERPENTARA NEI PRESSI DI VIA MONTALE

RALLENTAMENTI IN ZONA SUD ALLE PORTE DI ROMA SULLA PONTINA DA VIA DI

TRIGORIA ALLO SVINCOLO MONTE D’ORO VERSO LATINA.

SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA DI BOCCEA DALLE 10 ALLE 17,

TRA LARGO BOCCEA E VIA DE CAMILLIS, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE

STRADALE.

RIPRISTINATE LE LINEE TRAM 3 E 19 SULL’INTERO PERCORSO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO 800 18 34 34 AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma