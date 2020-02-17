Traffico Roma del 17-02-2020 ore 12:30
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TRAFFICO TORNATO ALLA NORMALITÀ SIA IN CITTÀ SIA SUI VICINI RACCORDI
AUTOSTRADALI.
RIMANGONO DISAGI PER INCIDENTE SU VIALE DEI ROMANISTI ALL’ALTEZZA DI VIA
PIETRO SOMMARIVA, IN VIA DI TOR CERVARA IN CORRISPONDENZA DI VIA TIBURTINA
, IN VIA DI PORTONACCIO IN PROSSIMITA DI LARGO DE DOMINICIS, ALTRO
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA DI PORTA FURBA NEI PRESSI DI VIA DEL
MANDRIONE, ED UNO AL SALARIO IN VIALE JONIO VICINO VIALE PANTELLERIA .
SENSO UNICO ALTERNATO SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA DON GIUSTINO RUSSOLILLO
ALLA SERPENTARA NEI PRESSI DI VIA MONTALE
RALLENTAMENTI IN ZONA SUD ALLE PORTE DI ROMA SULLA PONTINA DA VIA DI
TRIGORIA ALLO SVINCOLO MONTE D’ORO VERSO LATINA.
SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA DI BOCCEA DALLE 10 ALLE 17,
TRA LARGO BOCCEA E VIA DE CAMILLIS, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE
STRADALE.
RIPRISTINATE LE LINEE TRAM 3 E 19 SULL’INTERO PERCORSO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34 AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma