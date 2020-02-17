Traffico Roma del 17-02-2020 ore 14:30
Più informazioni su
TRAFFICO GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, REGOLARE IL
TRAFFICO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI, LA POLIZIA LOCALE NE SEGNALA DUE , NEL
QUARTIERE TRIESTE , IN VIA SEBINO ALL’INCROCIO CON VIA TARO E IN VIA MATTIA
BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA DI
BOCCEA TRA LARGO BOCCEA E VIA DE CAMILLIS, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
SEDE STRADALE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 17
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma