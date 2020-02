Traffico Roma del 17-02-2020 ore 14:30

TRAFFICO GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, REGOLARE IL

TRAFFICO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI, LA POLIZIA LOCALE NE SEGNALA DUE , NEL

QUARTIERE TRIESTE , IN VIA SEBINO ALL’INCROCIO CON VIA TARO E IN VIA MATTIA

BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UNA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA DI

BOCCEA TRA LARGO BOCCEA E VIA DE CAMILLIS, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA

SEDE STRADALE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 17

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma