Traffico Roma del 17-02-2020 ore 15:30

TRAFFICO SULLA A24 ROMA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE

EST

CIRCOLAZIONE INVECE, REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

AL QUARTIERE LAURENTINO IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, CON LA

CHIUSURA TEMPORANEA, VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI, TRA PIAZZA EUGENIO

MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA, IN DIREZIONE ENTRAMBE

LA CHIUSURA RIGUARDA I VEICOLI E PEDONI

INOLTRE, LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI, IN

PIAZZA DI PONTE LUNGO, SIAMO NEL QUARTIERE APPIO-LATINO

DISAGI PER LAVORI IN VIA ARDEATINA SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA TRA

VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E VIA DEI NUMISI, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’

INEVITABILI RALLENTAMENTI

LAVORI ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI

ROMA

