Traffico Roma del 17-02-2020 ore 16:30
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TRAFFICO SULLA A24 ROMA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE
EST
CIRCOLAZIONE INVECE, REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
AL QUARTIERE LAURENTINO IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, CON LA
CHIUSURA TEMPORANEA, VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI, TRA PIAZZA EUGENIO
MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA, IN DIREZIONE ENTRAMBE
LA CHIUSURA RIGUARDA I VEICOLI E PEDONI
INOLTRE, LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI, IN
PIAZZA DI PONTE LUNGO, SIAMO NEL QUARTIERE APPIO-LATINO
DISAGI PER LAVORI IN VIA ARDEATINA SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA TRA
VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA E VIA DEI NUMISI, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’
INEVITABILI RALLENTAMENTI
LAVORI ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI
ROMA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma