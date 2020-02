Traffico Roma del 17-02-2020 ore 17:00

RALLENTAMEN TI PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORRE SPACCATA ALL’ALTEZZA VIA

FOSSO DI S.MAURA

CODE PER TRAFFICO INVECE SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E VIELE

DELLA MOSCHEA E IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 DIREZIONE SAN

GIOVANNI

BREVI CODE PER UN INCIDENTESUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEI PRESSI DELLA

GALLERIA PITTALUGA DIREZIONE TANGENZIALE

OGGI E DOMANI, DALLE 10 ALLE 16, CARREGGIATA RIDOTTA SULLA COLOMBO

ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA LEVI IN DIREZIONE CENTRO

METRO A: RIPRISTINATO, SOLO IN USCITA, IL SERVIZIO DELLA

FERMATA“BARBERINI”. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10

TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI; CHIUSA LA STAZIONE DI CORNELIA, ATTIVA LA

NAVETTA BUS MA13 CORNELIA-VALLE AURELIA.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma