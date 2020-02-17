Traffico Roma del 17-02-2020 ore 17:00
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RALLENTAMEN TI PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORRE SPACCATA ALL’ALTEZZA VIA
FOSSO DI S.MAURA
CODE PER TRAFFICO INVECE SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E VIELE
DELLA MOSCHEA E IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 DIREZIONE SAN
GIOVANNI
BREVI CODE PER UN INCIDENTESUL TRATTO URBANO DELLA A24 NEI PRESSI DELLA
GALLERIA PITTALUGA DIREZIONE TANGENZIALE
OGGI E DOMANI, DALLE 10 ALLE 16, CARREGGIATA RIDOTTA SULLA COLOMBO
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA LEVI IN DIREZIONE CENTRO
METRO A: RIPRISTINATO, SOLO IN USCITA, IL SERVIZIO DELLA
FERMATA“BARBERINI”. RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10
TERMINI/REPUBBLICA/BARBERINI; CHIUSA LA STAZIONE DI CORNELIA, ATTIVA LA
NAVETTA BUS MA13 CORNELIA-VALLE AURELIA.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma