Traffico Roma del 17-02-2020 ore 17:30
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CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E
ROMANINA E IN INTERNA NOMENTANA E A24
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E VIELE DELLA
MOSCHEA E IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI
BREVI CODE PER UN INCIDENTESUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA
CITTA’ TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma