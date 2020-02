Traffico Roma del 17-02-2020 ore 18:00

CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E ROMANINA

E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 PER TRAFFICO E LAVORI

FUORI DAL RACCORDO ANULARE, SULLA VIA SALARIA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA

CITTA’ PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA

TENUTA DI SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO

CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI DIREZIONE STADIO E IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 DIREZIONE

SAN GIOVANNI



AUTO IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CITTA’ TRA

TOGLIATTI E TOR CERVARA

COMPLETAMENTE CHIUSO AL TRANSITO VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI: FRA

PIAZZA EUGENIO MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA NELLE DUE DIREZIONI PER UN

INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20



.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma