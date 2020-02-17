Traffico Roma del 17-02-2020 ore 18:00
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CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E ROMANINA
E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 PER TRAFFICO E LAVORI
FUORI DAL RACCORDO ANULARE, SULLA VIA SALARIA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA
CITTA’ PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
TENUTA DI SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI DIREZIONE STADIO E IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 DIREZIONE
SAN GIOVANNI
AUTO IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CITTA’ TRA
TOGLIATTI E TOR CERVARA
COMPLETAMENTE CHIUSO AL TRANSITO VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI: FRA
PIAZZA EUGENIO MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA NELLE DUE DIREZIONI PER UN
INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma