Traffico Roma del 17-02-2020 ore 18:30

NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA

CITTA’ PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA

TENUTA DI SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO



AUTO IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CITTA’ TRA

TOGLIATTI E TOR CERVARA

COMPLETAMENTE CHIUSO AL TRANSITO VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI: FRA

PIAZZA EUGENIO MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA NELLE DUE DIREZIONI PER UN

INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20

CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PONTINA E ROMANINA

E IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 PER TRAFFICO E LAVORI



