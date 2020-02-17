Traffico Roma del 17-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE
TRA LE USCITE APPIA E LAURENTINA , RESIDUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA
NOMENTANA E TIBURTINA
AUTO IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA SULLA TANGENZIALE EST
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA
DIREZIONE STADIO
RIAPERTO AL TRANSITO VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI PRIMA CHIUSO FRA
PIAZZA EUGENIO MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA PER UN INTERVENTO VIGILI DEL
FUOCO,
LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIALE DELLA CECCHIGNOLA E
VIA DI TOR PAGNOTTA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
.
.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma