Traffico Roma del 17-02-2020 ore 19:30

UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE

TRA LE USCITE APPIA E LAURENTINA , RESIDUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA

NOMENTANA E TIBURTINA



AUTO IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA SULLA TANGENZIALE EST

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA

DIREZIONE STADIO

RIAPERTO AL TRANSITO VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI PRIMA CHIUSO FRA

PIAZZA EUGENIO MONTALE E VIA CLEMENTE REBORA PER UN INTERVENTO VIGILI DEL

FUOCO,

LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIALE DELLA CECCHIGNOLA E

VIA DI TOR PAGNOTTA

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma