Traffico Roma del 17-02-2020 ore 20:00

RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL RACCORDO ANULARE , ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE SULL’INTERO

ANELLO



ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TERMINATE LE CODE IN ENTRATA SULLA

TANGENZIALE EST

ANCORA CODE INVECE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIALE DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI

TOR PAGNOTTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE

PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE QUESTA NOTTE

DALLE 22 ALLE 6 DIVIETO DI TRANSITO IN PROSSIMITÀ VIA NOMENTANA,

DIREZIONE STADIO USCITA OBBLIGATORIA SULLA VIA NOMENTANA,.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma