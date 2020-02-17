Traffico Roma del 17-02-2020 ore 20:00
Più informazioni su
RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE , ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE SULL’INTERO
ANELLO
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TERMINATE LE CODE IN ENTRATA SULLA
TANGENZIALE EST
ANCORA CODE INVECE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIALE DELLA CECCHIGNOLA E VIA DI
TOR PAGNOTTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE
PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE QUESTA NOTTE
DALLE 22 ALLE 6 DIVIETO DI TRANSITO IN PROSSIMITÀ VIA NOMENTANA,
DIREZIONE STADIO USCITA OBBLIGATORIA SULLA VIA NOMENTANA,.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma