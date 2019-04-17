Traffico Roma del 17-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 07:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
GIA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA PER UN CANTIERE
SI STA’ IN FILA TRA LA VIA APPIA E LA VIA TUSCOLANA.
FILE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE
IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO
ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO.
RALLENTAMENTI VERSO ROMA INVECE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL
ROMANO , IN DIREZIONE OPPOSTA LATINA IL TRAFFICO E’ IN FILA POCO PRIMA DI
POMEZIA A CAUSA DI UN CANTIERE.
MOLTO TRAFFICO SULLA FLAMINA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.
ALLE ORE 10 PAPA FRANCESCA TERRA’ L’ UDIENZA GENERALE DEL MERCOLED’I’ IN
VATICANO . LIMITAZIONI ALLA SOSTA ED AL TRAFFICO SULLE STRADE ATTORNO ALLA
BASILICA.
INFINE MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE QUESTA MATTINA DALLE 10.30 ALLE 13.00
DI FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO PIU’ TARDI
.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma