Traffico Roma del 17-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019 ORE 07:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA SI STA’ IN FILA TRA LA VIA PRENESTINA E
LA VIA TIBURTINA
FILE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE
IN TANGENZIALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FORO
ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA, CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA IN
DIREZIONE STADIO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA PALMIRO
TOGLIATTI .
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DI CAPANNELLE ALL’INCROCIO CON VIA DEL CALICE.
PRUDENZA ANCHE IN VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
GASPERINA.
RALLENTAMENTI VERSO ROMA INVECE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL
ROMANO , IN DIREZIONE OPPOSTA LATINA IL TRAFFICO E’ IN FILA POCO PRIMA DI
POMEZIA A CAUSA DI UN CANTIERE.
MOLTO TRAFFICO SULLA FLAMINA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE.
ALLE ORE 10 PAPA FRANCESCO TERRA’ L’ UDIENZA GENERALE DEL MERCOLED’I’ IN
VATICANO . LIMITAZIONI ALLA SOSTA ED AL TRAFFICO SULLE STRADE ATTORNO ALLA
BASILICA.
INFINE MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE QUESTA MATTINA DALLE 10.30 ALLE 13.00
DI FRONTE IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI ALLA
CIRCOLAZIONE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO PIU’ TARDI
.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma